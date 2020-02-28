NATO Genel Sekreteri'nden İdlib açıklaması: Daha çok nasıl destek verebileceğimizi görüştük

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine yapılan olağanüstü toplantı sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO Müttefikleri şu anda Türkiye'ye hava savunmasında ve hava devriyelerinde destek veriyor. Müttefikler bir yandan da "Daha fazla ne yapabiliriz?" diye bakmaya devam ediyor" dedi.

İdlib'de 'rejim güçlerinin' gerçekleştirdiği saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin talebi üzerine NATO olağanüstü toplandı. Toplantının NATO Anlaşması'nın dördüncü maddesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantı saat 13.50 itibariyle sona erdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ün açıklaması şöyle:

"Türkiye'ye destek veriyoruz. Ateşkese dönülmeli. Rusya ve Suriye'nin saldırılarını kınıyoruz. Güneydoğu sınırındaki durum takip edilmeye devam edecektir."

Soru cevap bölümüne geçildi. Stoltenberg'in yanıtları şöyle:

"NATO müttefikleri başsağlığı dileklerini ilettiler. Rusya'ya ve Suriye rejimine de saldırıları durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler liderliğinde krize barışçıl çözüm bulmak için yapılan çalışmalara destek çağrı yapıyoruz. Rusya ve Suriye'nin uluslararası hukuka uymasını talep ediyoruz. Git gide daha fazla insan zarar görüyor."

"NATO Müttefikleri şu anda Türkiye'ye hava savunmasında ve hava devriyelerinde destek veriyor. Müttefikler bir yandan da "Daha fazla ne yapabiliriz?" diye bakmaya devam ediyor."

"NATO siyasi ve pratik anlamda destek veriyor çeşitli önlemlerle. Durumu çok yakından takip ediyoruz. Türkiye’de düzenli bir şekilde bilgi güncellemesi sağlanıyor. Sayın Çavuşoğlu ile de dün görüştük. Bugünkü toplantının nedeni de Türkiye ile olan dayanışmamızı göstermekti. Biz çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Rusya'nın da Birleşmiş Milletler liderliğindeki çabalara destek vermesini bekliyoruz."

"Biz Afganistan'daki barış çabalarına destek vermeye hep devam ettik ve bunu sürdüreceğiz. Müzakerelerle varılan bir çözüme destek vermeye devam edeceğiz."

4. Madde ne diyor?

NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabiliyor. Türkiye daha önce Şubat 2003'te Irak İşgali'ne gidilen süreçte 4. maddenin işletilmesini talep etmişti. Ancak NATO üyesi ülkeler Türkiye'ye herhangi bir koruma sağlanamayacağını söylemişti. 4. madde aynı zamanda NATO kurucu anlaşmasının 5. maddesi için bir ön şart olarak da görülüyor.

5. Madde ne diyor?

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

TIKLAYIN | NATO'nun 5. maddesi nedir; Türkiye için İdlib'de geçerli mi?

İdlib'deki saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye ordusu ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınamış ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulunmuştu.