TBMM'de kapalı İdlib oturumu salı günü düzenlenecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Meclis salı günü toplanacak, Salı günü yapılacak görüşmeler neticesinde yeniden görüşebiliriz. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağırmadığımı ifade etmek isterim" dedi.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

"27 Şubat 2020 tarihinde İdlib’de 33 şehidimiz var. BTSK bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı operasyonlar gerçekleştirdi bunlar devam ediyor.

"Bugün itibariyle CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ve yeterli sayıda milletvekili tarafından meclisin olağanüstü toplantıya çağırılması talebi vardı. İç tüzüğün 7. maddesine göre meclisteki milletvekili tam sayısının 5'te 1'i ve üzerinde milletvekili bunu talep edebiliyor. Bu, tatil ve ara vermede yapılan bir talep. Fakat otomatik olarak olağanüstü toplantı gerçekleşmiyor. Meclis Başkanı'nın 7 gün içinde gereğini yerine getirme maddesi var.

"Bu konuda Türkiye çok farklı siyasi görüşlerden partilerden birlik, beraberlik ve iyi niyetli hareket ettiğini de ifade edeyim. Fakat bu talebin gerçekleştirmek istediği şey, olan biten konusunda TBMM’nin bilgilendirilmesi ve görüşme, değerlendirme yapılması. Bunun için de yürütmede ilgili bakanların burada bulunması gerekiyor. Şu anda Milli Savunma Bakanı bölgede faaliyetleri yakından takip ediyor. Dolayısıyla yarın yapılacak bir toplantıda yürütmeden temsilci bulunması imkanı gözükmüyor.

"Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın imzasıyla salı günü Milli Savunma Bakanı’nın iç tüzük gereğince genel kurulu bilgilendirmesi yolunda bir talep yazısı geldi. Salı günü meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğini takdir ediyorum. 7 günlük süre Cuma gününe kadar devam ediyor. Salı günü yapılacak toplantı olağanüstü toplantı kapsamında değil çünkü ara verme bitmiş olacak."