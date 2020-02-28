Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti

28 Şubat 2020 10:27
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki haberlerin ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne’ye akın etti.
Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri’ne ulaşmaya çalıştı.
Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen yaklaşık 100 kişilik bir mülteci gruba ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.
Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
Bulgaristan Başbakanı Borissov, mülteci akını nedeniyle Türkiye ile olan sınırda önlemlerin artırıldığını söyledi.
Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti.
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