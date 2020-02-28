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Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti

Yunanistan ve Bulgaristan sınırda önlemlerini arttırdı

28 Şubat 2020 10:27

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki haberlerin ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne’ye akın etti. 

Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri’ne ulaşmaya çalıştı.

Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen yaklaşık 100 kişilik bir mülteci gruba ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.

Ses bombası kullanılıyor

Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Bulgaristan da sınırda önlemi arttırdığını açıkladı

Bulgaristan Başbakanı Borissov, mülteci akını nedeniyle Türkiye ile olan sınırda önlemlerin artırıldığını söyledi.

Mülteciler tampon bölgede

Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti. 

Mültecilerin tampon bölgedeki bekleyişi havadan görüntülendi

 

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