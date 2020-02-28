Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'le ilgili açıklama: Uçuşa yasak bölge kurulmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından açıklama yaptı. Altun, Suriye'de uçuşa yasak bölge kurulması gerektiğini söyledi.

Altun, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter'dan İngilizce olarak açıklama yaptı. Altun, "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı.

Altun'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "İdlib'deki birliklerimize yapılan korkakça saldırının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde milli güvenlik toplantısı yaptık. Türkiye saldırının sorumlusu ve binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu gayri meşru Esad rejimine yanıt verme kararı aldı.

Havadan ve karadan tüm rejim pozisyonlarını hedef alıyoruz. Astana sürecinin tüm taraflarlarını ve uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Ruanda ve Bosna gibi geçmiş soykırımların tekrarına İdlib'de izin verilemez.

Cesur askerlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Suriye'deki operasyonlarımız sorumlulara şehit ettikleri askerlerimizin bedelini ödetene kadar devam edecek.

Katil rejim Astana süreci altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetti. Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'deki insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası hukuka saygılı şekilde yürüttü.

Esad rejimi etnik temizlik yürütüyor ve İdlib'den milyonlarca Suriyeliyi çıkarmaya çalışıyor. Bu insanlar Avrupa ve Türkiye'ye kaçacak. Hâlihazırda 4 milyon mülteciye ev sahibi olarak bir milyonu daha ağırlayacak kapasitemiz ve kaynağımız yok.

Rejim yıllarca uluslararası toplumun sessizliğini kullanarak savaş suçu işledi. İdlib'i terk etmek rejimin hayallerini gerçekleştirmek demek. Başka tarafa bakamayız.

Milyonlarca sivil hava bombardımanları altında. Okullar, hastaneler hepsi rejim tarafından hedef alınıyor. Gözlerimizin önünde yavaşça bir soykırım yaşanıyor.

Uluslararası toplum sivilleri korumak için harekete geçmeli ve bir uçuşa yasak bölge kurmalı. Astana sürecinin garantörleri, Rusya ve İran, yükümlülüklerini yerine getiremezlerse tüm uluslararası güvenilirliklerini kaybederler"