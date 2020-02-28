Davutoğlu: İdlib'deki saldırının nasıl olduğu kamuoyuna açıklanmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası partisinin eylem planını açıkladı. Hazırladıkları eylem planını siyasi partilerle de paylaşacaklarını söyleyen Davutoğlu, "Olayın nasıl meydana geldiği kamuoyuna açıklanmalı" dedi.

İstanbul İl Başkanlığı'nda eylem planını açıklayan Davutoğlu şunları söyledi:

-Meclis acil toplanmalı

- Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleriyle bir değerlendirme toplantısı yapmalı. Olayın nasıl meydana geldiği kamuoyu ile paylaşılmalı

-Cumhurbaşkanı bölge liderlerini aramalı. İhtilaflar bir kenara bırakılarak görüşmeler yapılmalı

-Suriye halkına Türkiye'nin başka bir amacının olmadığı açıkça söylenmeli. İdlib'deki varlığımız Kürtçe,Türkçe, Arapça, İngilizce anlatılmalı

-Arap, Kürt, Nusayri kardeşlerimizle kapsamlı sivil bir diyalog başlatılmalı.

-Kalıcı bir ateşkes BM kapsamında sağlanmalıdır.

-Yeni bir güvenlik planı oluşturulmalıdır

- Bütün silahlı grupların dağıtılması gerekir

-Güvenlik teminatı sağlanmış yerlere mülteci dönüşü sağlanmalıdır

- Siyasi müzakerelerin sağlanması gerekir

-ABD, Rusya, Fransa gibi ülkeler düzenli birliklerini çekmelidir

Değerlendirmelerinin 'dikkate alınacağını umut ettiklerini' belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme talebinde bulunduklarını söyledi.