Bulgaristan, Türkiye sınırına asker yığmaya hazır olduğunu duyurdu

T24 Dış haberler

Bulgaristan Savunma Bakanı, "yasa dışı sığınmacı akınını durdurmak" için Türkiye sınırına bin kadar asker göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Krasimir Karakaçanov, bugün Bulgaristan sınır polisinin Türkiye'den gelen 30 kişilik iki grubun ülkeye girişini engellediğini duyurdu.

Sofya, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ülkedeki sığınmacı sayısının arttırılmasına izin verilmeyeceğini belirtmişti.

Türk haber ajansları, Yunanistan ve Bulgaristan'ın kapılarında ek tedbirler aldığını duyururken, bölgeye hareketlenen sığınmacıların görüntülerini paylaştı.

Reuters dün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldığını aktarmıştı.