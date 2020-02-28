TÜSİAD'dan İdlib açıklaması: Bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen hava saldırısı sonucunda 33 askerin şehit olması üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamasında şehit ailelerine baş sağlığı yaralılara acil şifalar dileyen Kaslowski açıklamada "Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz" dedi.

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Kaslowski'nin açıklaması şöyle:

"İdlib’de görev yapan askerlerimize dün gece gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberleri hepimizin yüreğini yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dilerim. Milletimizin başı sağolsun.

Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır. Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği’nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz. Tekrar aynı acıların yaşanmaması dileğiyle yeniden tüm ülkemize başsağlığı dilerim."