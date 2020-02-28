AKP, TBMM'de kapalı oturum yapılmasını teklif edecek

İdlib'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırı 33 asker şehit oldu. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'e İdlib için toplanma çağrısında bulunmuştu.

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AKP'li Bostancı, CHP'nin, Meclis'in acilen toplanma çağrısı ile ilgili olarak ise kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Meclis'in acil toplanmasını gerektirecek durumun söz konusu olmadığını kaydeden Bostancı, şöyle konuştu:



"Hali hazırda öyle bir durum sahada mevcut değil. O yüzden bugün kendi önerimizi de Meclis Başkanlığı'na ileteceğiz. Bizim teklifimiz Meclis açıldığında salı günü kapalı oturumun yapılması ve Sayın Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesidir. Meclis demokrasinin kalbidir. Muhalefetin böyle bir toplantı talep etmesi normaldir, hakkıdır. Meclis'in çalışma usulleri bellidir. Bizim kanaatimiz çok acil bir toplantıya ihtiyaç olmadığıdır. Dolayısıyla salı günü Meclis'in de talebinin karşılandığını düşündüğümüz, diğer partilerinin de talebinin karşılandığını düşündüğümüz, bizim partinin de talebinin karşılandığını düşündüğümüz kapalı oturumu gerçekleştireceğiz."

Bostancı, yeni tezkereye ihtiyaç olup olmadığına ilişkin ise, "Hali hazırda bir tezkereye ihtiyaç yok. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu belli. Bu pozisyonda daha önceki tezkere, esasında uluslararası hukuk ve şüphesiz uluslararası mutabakat çerçevesinde yürüyor" dedi.

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