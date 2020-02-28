CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

T24 Haber Merkezi

33 askerin şehit olduğu İdlib'deki saldırının ardından Cumhuriyet Halk Partisi TBMM'nin sessiz kalmaması gerektiğini belirterek Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İdlib'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Meclis'in olağanüstü toplanması için önergeyi Meclis Başkanlığı'na sundu.

Önergede 29 Şubat saat 14:00'te Meclis'in olağanüstü toplanması talep ediliyor.

CHP'nin bu çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener destek verdi. Akşener, "Yapılmasında fayda var" diye konuştu. Meclis'in olağanüstü olarak toplanıp toplanmayacağı netleşmezken Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmediği öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili: Olağanüstü toplantı havası yok

CHP MYK'sı da saat 11'de başladı. T24'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis'in salı günü toplanacağını, olağanüstü toplantı havasının olmadığını belirtti.