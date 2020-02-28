Yunanistan Başkanı Miçotakis ile Almanya lideri Merkel'den 'Suriyeli sığınmacı' görüşmesi

T24 Dış haberler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Alman mevkidaşı Angela Merkel, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan hükûmetinin açıklamasına göre görüşmede Suriyeli sığınmacıların Türkiye'den Yunan sınırlarına ilerlemesi hakkında konuşuldu.

Türk haber ajansları, Yunanistan ve Bulgaristan'ın kapılarında ek tedbirler aldığını duyururken, bölgeye hareketlenen sığınmacıların görüntülerini paylaştı.

Reuters dün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldığını aktarmıştı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin mülteciler için sınır kapılarını açtığını duyurmasından sonra Ankara'dan henüz resmi bir mülteci politikası değişikliği açıklaması gelmediğini söyledi. AB Komisyonu, Ankara'dan mültecilerin Avrupa Birliği'ne geçişini kontrol eden anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini açıkladı