Suriye'deki hava saldırısında şehit olan askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı 

Türkiye akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib kentinden gelen şehit haberleriyle sarsıldı. İdlib'de 'rejim kuvvetleri' tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olduğu, Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından açıklandı. Saldırıda şehit olan askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı.

TIKLAYIN | Hatay Valiliği İdlib'den '33 şehit' haberi verdi

Hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, haberi de burada aldıkları öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi.Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın haberi memleketine ulaştı.

Osmaniye'de iki şehit

Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi de, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi.

Tekirdağ'dan 3 şehit

şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

İstanbul’da 2 şehit

23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evinin önüne taziye çadırı kuruldu. 3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki ailesine de acı haber verildi. Şehidin nişanlı olduğu ve 50 gün sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) Uşak'ın Banaz ilçesindeki aile evine şehit haberi geldi.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki evine acı haberi ulaştı. 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Tayfun Peker’in (28) şehit olduğu haberi Samsun'daki annesine verildi.

Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi. Cankara evli ve 1 çocuk babasıydı. Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) acı haberi, Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi.