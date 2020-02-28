Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi

Türkiye ile Rusya heyetleri arasında Ankara'da düzenlenen İdlib konulu bugünkü görüşmeler bitti. 16.00'da başlayan heyetler arası görüşme 50 dakika sürdü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentiev, askeri ve istihbarat birimlerinin temsilcilerinden oluşan heyet iki gündür Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türkiye heyetiyle İdlib konusunu görüşüyordu.

Dışişleri: Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugünkü görüşmenin Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

Dün yapılan görüşmede Türkiye heyeti, bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini belirtmişti. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duran Türk heyeti, Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasının önemini vurgulamıştı. Görüşmede, insani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesinin gerektiğine de dikkat çekilmişti.

Bu görüşmenin bitmesinin ardından birkaç saat sonra İdlib'deki TSK güçlerine düzenlenen saldırıda 33 asker şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinin ardından Rus heyetiyle bugün saat 16.00'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan üçüncü tur görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme sırasında bakanlık önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.