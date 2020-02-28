Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan-Türkiye sınırında ciddi sayıda göçmen ve mülteci toplandığını belirterek "Açık olayım: Yunanistan'a yasa dışı hiçbir girişe izin verilmeyecek" dedi.

Mitsotakis Twitter'dan yaptığı açıklamada sınır güvenliğini artırdıklarını da belirtti.

Yunanistan Başbakanı Suriye'de yaşanan "trajik olaylarda" sorumluluklarının olmadığını söyleyerek "Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Edirne'de bir grup sığınmacı, Yunanistan sınırına yürümüştü. Yunan yetkililer, Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara gaz bombasıyla müdahale etti.