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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız

"Ülkeye yasa dışı girişlere izin verilmeyecek, sınır güvenliğimizi artırıyoruz"

28 Şubat 2020 18:34

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan-Türkiye sınırında ciddi sayıda göçmen ve mülteci toplandığını belirterek "Açık olayım: Yunanistan'a yasa dışı hiçbir girişe izin verilmeyecek" dedi.

Mitsotakis Twitter'dan yaptığı açıklamada sınır güvenliğini artırdıklarını da belirtti.

Yunanistan Başbakanı Suriye'de yaşanan "trajik olaylarda" sorumluluklarının olmadığını söyleyerek "Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız" dedi.

Yunanistan sınırında sığınmacılara gazlı müdahale

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Edirne'de bir grup sığınmacı, Yunanistan sınırına yürümüştü. Yunan yetkililer, Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara gaz bombasıyla müdahale etti.

CNN TÜRK muhabiri Zeynep Timurlenk Pozut, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölgeden ilerleyip geçmeye çalışan sığınmacılara Yunanistan tarafından gaz bombası atıldığını ve sığınmacıların çığlıklar içerisinde geri kaçtığını belirtti.

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