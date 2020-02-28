İdlib'de yaşananların ardından dolar güne nasıl başladı? 

İdlib'de Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından dolar kuru güne 6,21 seviyesinde başladı.

Kurun, saat 09.23 itibariyle 6,2423 TL seviyesindeki seyri sürüyor.

Hatay Valisi: 33 asker şehit oldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib şehrinde 'rejim kuvvetleri' tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik toplantısı düzenlediği belirtilmişti.

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