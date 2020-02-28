MSB: Topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib bölgesinde Suriye ordusunun topçu saldırısı sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Ne olmuştu?

Dün (27 Şubat 2020) İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 asker şehit olmuş, 31 askerin de yaralandığı belirtilmişti. Saldırı sonrası Ankara'da hareketlilik yaşanmış, Beştepe'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve 6 saat süren Güvenlik Zirvesi sonrası bir açıklama yapılmamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada "Rusya Ordusu, yaralanan Türk askerlerine ilişkin gelen bilgi üzerine Suriye Ordusu'nun ateşkes yapması için gerekli adımları attı. Saldırıda Rusya hava kuvvetleri yer almadı. Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu" ifadeleri yer almıştı.

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Müttefikleri şu anda Türkiye'ye hava savunmasında ve hava devriyelerinde destek veriyor. Müttefikler bir yandan da 'Daha fazla ne yapabiliriz?' diye bakmaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı sonrası diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in saldırı sonrası yaptığı "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Edirne'de bir grup sığınmacı, Yunanistan sınırına yürümüştü. Yunan yetkililer, Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara gaz bombasıyla müdahale etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan-Türkiye sınırında ciddi sayıda göçmen ve mülteci toplandığını belirterek "Açık olayım: Yunanistan'a yasa dışı hiçbir girişe izin verilmeyecek. Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız" dedi.