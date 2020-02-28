TBMM Başkanı Şentop'dan İdlib açıklaması: Her saldırı en ağır cevabı alacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu yaşanan saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Şentop, "Her saldırı en ağır cevabı alacaktır" dedi.

Şentop, "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir" ifadesini kullandı.