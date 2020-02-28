AB'den Türkiye'nin 'mülteci' açıklamasına yanıt: Ankara'dan anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin sığınmacılar için Avrupa sınır kapılarını açtığı açıklamasından sonra Ankara'dan henüz 'resmi bir mülteci politikası' değişikliği açıklaması gelmediğini söyledi. AB Komisyonu, Ankara'dan sığınmacıların Avrupa Birliği'ne geçişini kontrol eden anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü, bugün düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı politikasında değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olan Ankara'dan AB'ye göçmen akışını kontrol etmekle ilgili taaahhütlere bağlı kalmasını beklediklerini belirtti.

Sözcünün açıklamasında "Bizim bakış açımızdan AB-Türkiye anlaşması hâlâ duruyor ve Ankara'dan taahütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Türk yetkililer açık bir şekilde sığınmacı politikalarında bir değişiklik olmadığını söyledi, bunun böyle devam etmesini bekliyoruz."

Türkiye-AB ‘Mülteci Mutabakatı’ neydi?

Türkiye ve Avrupa Birliği , 18 Mart 2016’da imzalanan ‘Mülteci Mutabakatı’ imzaladı.

Anlaşma Avrupa Birliği ülkelerine kaçak yollarla varan göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesini ve bunun karşılığında da Türkiye’de yasal olarak kalan Suriyelilerin Avrupa’da mülteci olarak kabul edilmesini içeriyor.

Mülteci anlaşmasının karşılığında ise Türkiye’ye 6 milyar Euroluk finansal yardım, Türkiye vatandaşlarına AB ülkeleri için vize kolaylığı ve Türkiye’nin AB’ye girme sürecinin hızlandırılması yer alıyor.