Vitrindekiler – 41

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
James Baldwin
Bir Vatan Evladının Notları
çev. Suat Ertüzün
Can Yayınları
Ekim 2021
208 s.
Louis-Jean Calvet
Dillerimizin Denizi Akdeniz
çev. Damla Kellecioğlu
Monografi Yayınları
Ekim 2021
288 s.
Selim İleri, Burcu Aktaş
Düşüşten Sonra
Everest Yayınları
Kasım 2021
245 s.
Kadir Dede
Edebiyatın Ulusu Ulusun Edebiyatı:
Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Ulus İnşası ve Roman
Nika Yayınevi
Kasım 2021
320 s.
Yamada Torajirō
Japon Aynasından Resimli Türkiye Gözlemleri
çev. Selçuk Esenbel
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
Büyük boy, 376 s.
Ahmet Sait Akçay
Joburg, Benim
Hece Yayınları
Kasım 2021
60 s.
Kambriyen Patlaması – Yaşamın Tarihindeki Büyük Devrim
Yayına hazırlayan: Ergi Deniz Özsoy
BilgeSu Yayıncılık
2021
120 s.
Zaven Biberyan
Mahkûmların Şafağı
Özyaşamöyküsü: 1921-1946
çev. Deniz Kureta
Aras Yayıncılık
Kasım 2021
456 s.
Ulusal Öğrenci Birliği
Öğrenci Hayatının Sefaleti
çev. Metin Yetkin
Önsöz: Ferda Keskin
Sel Yayıncılık
Ekim 2021