K24 Logo

Vitrindekiler – 40

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

03 Kasım 2021 13:49

John Lenihan
Bilim İş Başında: Bilimin Gündelik Hayattaki Tarihi
çev. Barış Bıçakçı
Fol kitap
2021
328 s.

Muriel Barbery
Bir Garip Diyar
çev. Ebru Erbaş
Kırmızı Kedi Yayınevi
2021
360 s.

Pyun Hye-young
Çukur
çev. Tayfun Kartav
Doğan Kitap
Ekim 2021
168 s.
 
 
Fatmagül Berktay
Düşünme Etiği
Metis Yayınları
Kasım 2021
368 s.
 
 
Patrick Ness
Hakkında Hiçbir Şey Bilmediğim Şeyler
çev. Niran Elçi
Delidolu Yayınları
Kasım 2021
256 s.
 
 

Christa Winsloe
Manuela Adlı Kız
çev. Sevda Deniz Karali
Ayrıntı Yayınları
2021
272 s.

Marie-France Hirigoyen
Narsisistler İktidarda
çev. Ayşen Gür
İletişim Yayınları
Ekim 2021
223 s.
 

Bill McKibben
Petrol ve Bal: Rastlantısal Bir Aktivistin Eğitimi
çev. Muammer Pehlivan
Everest Yayınları
2021
232 s.

Faruk Duman
Sus Barbatus! 3
YKY
Ekim 2021
600 s.

Éric Vuillard
Yoksulların Savaşı
çev. Nihan Özyıldırım
Can Yayınları
Kasım 2021
56 s.

YAZARIN TÜM YAZILARI

Önceki Yazı

Seninle de vedalaşmak varmış Doğan Akhanlı!

Sonraki Yazı

Güzel ‘bir hayat’

VitrindekilerVitrinyeni kitaplarhaftanın kitaplarıVitrindekiler-40Bilim İş BaşındaÇukurDüşünme EtiğiHakkında Hiçbir Şey Bilmediğim ŞeylerManuela Adlı KızNarsisistler İktidardaPetrol ve BalBir Garip DiyarSus Barbatus! 3Yoksulların Savaşı

© Tüm hakları saklıdır.