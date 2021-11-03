Vitrindekiler – 40

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
John Lenihan
Bilim İş Başında: Bilimin Gündelik Hayattaki Tarihi
çev. Barış Bıçakçı
Fol kitap
2021
328 s.
Muriel Barbery
Bir Garip Diyar
çev. Ebru Erbaş
Kırmızı Kedi Yayınevi
2021
360 s.
Christa Winsloe
Manuela Adlı Kız
çev. Sevda Deniz Karali
Ayrıntı Yayınları
2021
272 s.
Bill McKibben
Petrol ve Bal: Rastlantısal Bir Aktivistin Eğitimi
çev. Muammer Pehlivan
Everest Yayınları
2021
232 s.
Faruk Duman
Sus Barbatus! 3
YKY
Ekim 2021
600 s.
Éric Vuillard
Yoksulların Savaşı
çev. Nihan Özyıldırım
Can Yayınları
Kasım 2021
56 s.
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