Vitrindekiler – 4

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Per Petterson
Ardından
çev. Nesrin Demiryontan
Metis Yayınları
Ocak 2022
168 s.
Nadia Urbinati
Ben Halkım
– Popülizm Demokrasiyi Nasıl Dönüştürüyor?
çev. Büşra Ayoub
Tellekt
Ocak 2022
336 s.
John Berger
Bologna'nın Kırmızı Tenteleri
çev. Cevat Çapan
YKY
72 s.
Murat Çetinkaya
Edebiyatın Düşsel Kaçışı
Aryen Yayınları
Ocak 2022
232 s.
Robert Musil
Genç Törless'in Buhranları
çev. Selma Türkis Noyan
İthaki Yayınları
Ocak 2022
224 s.
Jules Renard
Havuçkafa
çev. Ebru Erbaş
Can Yayınları
Ocak 2022
200 s.
Gökhan Yavuz Demir
Kesin Döneceksiniz
Yeni İnsan Yayınevi
Ocak 2022
48 s.
Pertev Şevket
Kırmızı Köşk'ün Esrarı
çeviren ve günümüz Türkçesine uyarlayan: Mahir Ünsal Eriş
Karakarga Yayınları
2021
360 s.
Laurent Oueyssi, Mauro Marchesi
PKD – Bir Philip K. Dick Hayatı
çev. Burçak Targaç
Alfa Yayınları
Ocak 2022
144 s.
Haydar Ergülen
Yayın Yapıldak
İthaki Yayınları
Ocak 2022
96 s.
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