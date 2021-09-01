Vitrindekiler – 31

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
J.M.G. Le Clézio
Çin'de On Beş Sohbet
çev. Ayşen Gür
Kırmızı Kedi Yayınevi
Ağustos 2021
168 s.
Jean-François Braunstein
Felsefe Çıldırdı
çev. Yurtsay Mıhçıoğlu
Raskolnikov Kitap
Ağustos 2021
360 s.
Ryszard Kapuściński
Futbol Savaşı: Üçüncü Dünyadan Haberler
çev. Berk Cankurt
Deli Dolu Yayınları
2021
272 s.
Art Hobson
Kuantum Öyküleri: Fiziğin En Temel Kuraını Anlamak İçin Bir Kılavuz
çev. Mihriban Doğan
Say Yayıncılık
2021
472 s.
Mike Berners-Lee
Muz Ne Kadar Kötüdür?
Her Şeyin Karbon İzi
çev. Tuğba Elçin
Yeni İnsan Yayınları
2021
264 s.
Georges Perec
Paralı Asker
çev. Esra Özdoğan
Can Yayınları
Ağustos 2021
152 s.
Jan Otčenášek
Romeo, Juliet ve Karanlıklar
çev. Nadiye R. Çobanoğlu
Yar Yayınları
2021
215 s.
Herbert S. Terrace
Şempanzeler Dil Öğrenemez: Nim Chimpsky Deneyi
çev. Mehmet Doğan
Koç Üniversitesi Yayınları
2021
192 s.
Federico Campagna
Teknik ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası
çev. Barış Arpaç
Vakıfbank Kültür Yayınları
Ağustos 2021
328 s.
Yıkıcılık ve Ölüm Dürtüsü
der. Yücel Yılmaz
Katkılar: Yücel Yılmaz, Gökhan Oral, Yeşim Korkut, Rossella Valdré, Aslı Kuruoğlu, Aslı Day, Aleksander Dimitrijevic, Sibel Mercan, Yeşim Can, Özay Özdemir, Nuray Türksoy, David Bell, Murat Gülsoy, Mine Özgüroğlu, Ayla Yazıcı, Işın Sayın Tamerk
İthaki Yayınları
Ağustos 2021
272 s.
•