Vitrindekiler – 30

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Francisco Coloane
Ateş Toprakları
çev. Mehmet Emin Demir
Africano Kitap
2021
182 s.
Abdulrazak Gurnah
Deniz Kenarında
çev. Müge Günay
İletişim Yayınları
Ağustos 2021
304 s.
Lev Vygotsky
Düşünme ve Konuşma
çev. Bahri Akın
Doruk Yayınları
2021
440 s.
Akif Kurtuluş
Herkes Gitmiş, Hepsi Bir Arada
Toplu Şiirler
Kırmızı Kedi Yayınevi
Ağustos 2021
184 s.
H. G. Wells
İnsan Hakları
çev. Ayla Ortaç, Celâl Üster
Can Yayınları
Ağustos 2021
128 s.
Mario Levi
Lunapark Kapandı
Everest Yayınları
Ağustos 2021
758 s.
Bruno Taut
Mimarlık Öğretisi
çev. Hüseyin Tüzün
Arketon Yayınları
2021
216 s.
der. Antonis Anastasopoulos
Osmanlı İmparatorluğu’nda Taşra Elitleri
Katkılar: Antonis Anastasopoulos, Hülya Canbakal, Melek Delilbaşı, Suraiya Faroqhi, Aleksandar Fotić, Eleni Gara, Rossitsa Gradeva, Jane Hathaway, György Hazai, Svetlana Ivanova, Yuzo Nagata, Leslie Peirce, Pinelopi Stathi, Martin Strohmeier, Émilie Thémopoulou, Michael Ursinus, Nicolas Vatin, Filiz Yenişehirlioğlu
Küre Yayınları
Temmuz 2021
503 s.
Judy Blume
Tanrım Orada mısın? Benim, Margaret
çev. Gizem Çiçek
Kolektif Kitap
Ağustos 2021
188 s.
Carlo M. Cipolla
Zaman Makineleri: Saat ve Toplum 1300-1700
çev. Erdal Turan
Alfa Yayınları
2021
140 s.
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