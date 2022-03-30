Vitrindekiler – 12

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Tim Mackintosh Smith
Araplar – Kavimler, Kabileler ve Devletlerin Üç Bin Yıllık Tarihi
çev. Nurettin Elhüseyni
YKY
Mart 2022
640 s., büyük boy
Küçük İskender
Cangüncem
Can Yayınları
Mart 2022
304 s.
Namita Gokhale
Gölgeler Kitabı
çev. Çiğdem Akıncı
Alakarga Yayınları
Mart 2022
240 s.
William Hjortsberg
Meleğin Düşüşü
çev. Damla Karadeniz
Mart 2022
288 s.
Elias Canetti
Ölüm Can Düşmanım
çev. Ahmet Arpad
Sel Yayıncılık
Mart 2022
304 s.
Yuval Noah Harari
Sapiens - Grafik Tarih II
Uygarlığın Sütunları
David Vandermeulen, Daniel Casanave
çev. Deniz Ekin
256 s., büyük boy
Colm Tóibín
Sihirbaz - Bir Thomas Mann Biyografisi
çev. İlknur Özdemir
Sia Kitap
Mart 2022
496 s.
Gürsel Korat
Uyku Ülkesi
Everest Yayınları
2022
168 s.
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