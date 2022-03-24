Vitrindekiler – 11

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Sylvie Germain
Amber Gece
çev. Mükerrem Akdeniz
Sel Yayıncılık
Mart 2022
320 s.
Sergey Dovlatov
Bavul
çev. Eyüp karakuş
Jaguar kitap
Mart 2022
145 s.
James Kennedy
Bilme Cesareti
çev. Özge Kelekçi
Theseus Yayınevi
Mart 2022
304 s.
Alexander Starritt
Biz Almanlar
çev. Serkan Toy
Sahi Kitap
Şubat 2022
168 s.
John McManus
Cehennemden Öte: Türkiye Futbolunun Ruhunu Arayış
çev. Emir Güney
İthaki Yayınları
Mart 2022
424 s.
Jürgen Osterhammel
Dönüşen Dünya – Küresel 19. Yüzyıl Tarihi
çev. Mustafa Tüzel
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Mart 2022
1564 s.
Ali İpek
Gidelim Buralardan Muhlis
İletişim Yayınları
Mart 2022
75 s.
Peter Kuper
Kafkaesk – On Dört Öykü
çev. Özde Duygu Gürkan
Metis Yayınları
Mart 2022
160 s.
Angela Saini
Üsttekiler: Irk Biliminin Geri Dönüşü
çev. Özlem Özarpacı
Minotor Kitap
2022
360 s.
Susan Schneider
Yapay Sen: Yapay Zekâ ve Zihnin Geleceği
çev. Tülay Tosun
Tellekt
Mart 2022
176 s.
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