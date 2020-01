Philippe Sands, Jewish Quarterly Wingate Ödülü kısa listesinde

Bu yıl kırkıncısı düzenlenen ve “Yahudilik fikrini genel okura ulaştırmak” misyonunu en iyi yerine getiren kurmaca ya da kurmaca dışı kitaba verilen Jewish Quarterly Wingate Ödülü’nün kısa listesinde önde gelen insan hakları avukatı ve yazar Philippe Sands de var. Sands, Türkçede de Nürnberg'ten Lahey'e ve Hukuksuz Dünya kitapları ile tanınıyor. Kısa listeye kalan diğer dört isim ise, The Crime and the Silence kitabıyla Anna Bikont, Waking Lions ile Ayelet Gundar-Goshen, All for Nothing’le Walter Kempowski ve Final Solution: The Fate of the Jews 1933-1949 kitabıyla David Cesarani

Yahudi Soykırımı, bu süreçte yaşanan insanlık suçlarını ve Nürnberg davalarını ele aldığı East West Street adlı kitabıyla geçtiğimiz yıl Baillie Gifford Ödülü’nü kazanan Philippe Sands, 30 bin euro değerindeki para ödülünü mülteci derneklerine bağışlamasıyla da gündeme gelmişti. Yazar ödül töreninde yaptığı konuşmada ise yabancı düşmanlığına dikkat çekerek şu sözleri söylemişti: “Bireyler zor zamanlarda bir farklılık yaratabiliyor. Fikirler bugün bu ülkede hükümetin baskısı altında, bir sonraki hükümetle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde de baskı altında olacak ve bu kitap da faydalı bir hatırlatıcı olacak.”

2015 yılında Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 ile K24'ün birlikte düzenlediği "Kıraathane" etkinlikleri dizisinin ilki olan "İyiliğin ve Kötülüğün Şarkısı" gösterisi ile İstanbullu okurlar East West Street’in en güçlü metinlerinden biri ile buluşma fırsatı da yakalamıştı.

Jewish Quarterly Wingate Ödülü bu yıl kırkıncı yılını kutluyor. Kısa listedeki isimleri açıklayan Seçici Kurul Başkanı Bryan Cheyette, “Kısa listedeki beş kitabın da çok güçlü olduğunu düşünüyoruz, her biri bunu hak etse de sadece biri kazanacak” diyerek, yazarların hepsinin bugün önemini koruyan konulara yoğunlaştığını ve günümüzdeki küresel ilgisizliğe rağmen, mülteci krizi, savaş korkusu ve insanlığın reddine dair gelecekteki okurla da bir bağ kurmayı hedeflediklerini belirtti.

