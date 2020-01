IPA Voltaire Ödülü Turhan Günay ve Evrensel’e verildi

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) tarafından yayın ve ifade özgürlüğü haklarına dikkat çekmek amacıyla, bu alanda cesur tavırlarıyla dikkat çeken yayıncılara verilen Voltaire Ödülü’nün 2017 yılı sahibi Türkiye’den Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve Evrensel Basım Yayın oldu.

Turhan Günay, 268 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Temmuz’da tahliye olurken, Evrensel Basım Yayın ise KHK ile kapatılan yayınevleri arasında yer alıyor. Evrensel Basım Yayın, Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Süryanice ve Arapça dillerinde yayımladığı eserle çokdilli bir yayınevi olarak biliniyor.

IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi, yayın ve ifade özgürlüğü risk altında olan yazar, gazeteci ve yayıncılara verilen ödülün 11 yıllık tarihinde ilk kez aynı anda iki kişiye verilmesinin, Türkiye’de baskı altındaki medya, akademi ve kültür hayatının her yerindeki eleştirel seslerin bastırılmasına bir tepki olduğunu belirtti.

Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, ortak ödülle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de bugün yayınlama özgürlüğünün koşulları son derece zor ve biz Türkiyeli yayıncıların dev risklere karşı çalışmaya devam etme cesaretlerini takdir etmek istiyoruz. Turhan Günay hayatını kitaplara ve yayıncılığa adamış bir kitap yayıncısı, gazeteci ve edebiyat eleştirmeni ve kindar bir Türkiye hükümetinin elinde ağır bir bedel ödüyor. Öte yandan, Evrensel, yapay nedenlerle kapatılan ve yüzlerce yayınevi çalışanının işsiz bırakan ve Türkiye yayıncılığını ciddi şekilde zayıflatan çok sayıda yayınevini temsil ediyor. Her ikisi de Voltaire ödülünü hak ediyor zira her ikisi de otoritenin onları susturmak için her şeyi yapmadan durmayacağı bir ülkede özgürce yayınlamaktaki kararlılıklarını muhafaza ediyorlar.”

Turhan Günay ve Evrensel Basım Yayın, 29 Eylül’de Göteborg Kitap Fuarı’nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar. (K24)