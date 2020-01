Dünya onu kısaca GRRM ya da “Amerikan Tolkien’i” olarak tanıyor. A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı, Epsilon Yayınevi) adlı ikisi henüz yayımlanmayan toplam yedi romanlık epik fantezi serisiyle 1990’ların ikinci yarısından itibaren geniş bir okur kitlesine ulaşan, fakat dünya çapında ünlenmesini bu romanlardan televizyona uyarlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine borçlu olan George R.R. Martin’in fantastik dünyasını beyazperdede görmek isteyenleri çok sevindirecek bir haberimiz var. Ama hayır, bu bir Game of Thrones haberi değil.

1948 doğumlu Amerikalı yazarın 1982’de yayımlanan kısa hikâyesi gibi In the Lost Lands (Kayıp Topraklarda) adını taşıyacak olan film, aslında üç ayrı GRMM hikâyesinin birleştirildiği bir senaryoya dayanıyor. Senaryoda, filmin yönetmenliğini de üstlenen Alman yazar ve yönetmen Constantin Werner’in imzası olacak ve filmin çekimleri 2015 sonbaharında Almanya’da başlayacak.

Independent gazetesine göre, bir kadın kahramanın çevresinde döneceği anlaşılan filmin başrolleri için Milla Jovovich ve Justin Chatwin’le yapılan görüşmeler son aşamasına geldi.

Game of Thrones’un sinema filmi yapılması ise GRRM’in daha önce birkaç kez dile getirdiği bir arzu. Ancak önce HBO yapımı televizyon dizisinin sona ermesi beklenecek. Türkiye’de en çok izlenen yabancı dizilerden biri olan Game of Thrones’un beşinci sezonu ABD’de 12 Nisan’da gösterime giriyor. (K24)