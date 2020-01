Edebiyat dünyası Raif Badawi ve Ahmet Altan için eyleme geçiyor

Yazarlar Topluluğu Sendikası ve Yayıncılar Birliği (The Society of Authors ve The Publishers Association) de İngiliz PEN’in tüm dünyadan risk altındaki yazarlar için başlattığı “Speak Out” kampanyasına katıldığını duyurdu.

İngiliz Pen tarafından, 1960 yılından beri yürütülen Risk Altındaki Yazarlar Programı -eski adıyla Hapisteki Yazarlar Birliği- dünyanın en uzun süren ifade özgürlüğü kampanyası olma özelliğini taşıyor. Kampanya, haksız yere hapsedilen, işkence gören taciz edilen ve hatta öldürülen yazarların ifade özgürlüğü için yürütülüyor. Program, risk altındaki yazarlar ve ailelerini savunmaya ve desteklemeye, ifade özgürlüğünün saldırı altında olduğu ülkelere baskı yaparak kamuoyu oluşturmayı ve gerçekleri yazabilmenin önündeki engelleri kaldırmaya yardım etmeyi hedefliyor.

Kampanya öncelikle PEN’İn özellikle takip ettiği iki davaya odaklanacak. Bunlardan ilki 2015 yılında Yazarlar İçin Uluslararası Cesaret Ödülü’nü de kazanan Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Badawi. Neredeyse beş yıldır tutuklu bulunan Badawi, geçtiğimiz günlerde 10 yıl ve bin kırbaç cezasıyla hüküm giydi.

Yazarlar Topluluğu Sendikası Başkanı Philip Pullman, Raif Badawi için şu sözleri söyledi: “Suudi Arabistan’da bin kırbaç ile cezalandırılan Raif Badawi için tüm dünyadan yazar ve gazetecilerin üzüntüsünü paylaşıyorum. Bu bilge ve inançlı bir toplumun yapabileceği bir hareket değil. İnsanların tekrar saygısını kazanmalarının yolu onun cezasını iptal etmekten ve onu serbest bırakmaktan geçiyor.”

Kampanyanın takip edeceği diğer dava ise Türkiye’den. Yazar ve gazeteci Ahmet Altan Eylül ayından beri tutuklu. Altan’ın davası 17 gazeteci ile birlikte 19 Haziran Pazartesi görülmeye başlandı ve bugün hâlâ devam ediyor.

Yayıncılar Birliği İcra Kurulu Başkanı Stephen Lotinga, kampanyaya katılmalarıyla ilgili şu sözleri söyledi: “Yayıncılar birliği işlerinden dolayı ezilen ya da cezalandırılan Ahmet ve Raif gibi yazar ve gazetecilerin durumuna her zaman dikkat çekecektir. İfade özgürlüğü yayıncılık endüstrisinin ve yayın yapma özgürlüğünün dayandığı temel ilkelerden biridir.”

Yazarlar Topluluğu Sendikası ve Yayıncılar Birliği, PEN’in kampanyasına dahil olmalarıyla birlikte Badawi ve Altan için yapılacak, imza toplamak, mesaj göndermek ve davaların takibi gibi her tür eylemin içinde yer alacaklarını da duyurdular. (İngiliz PEN/ K24)