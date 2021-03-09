Bugün 9 Mart 2021’de, Demir Özlü, Türkiye saatiyle 12.00’de, yurdundan uzakta Stockholm’de, yazar ve sanatçılar orman mezarlığında toprağa veriliyor.

“Şu anda çağdaş Türk edebiyatının özgün değerlerinden birini, 1950 kuşağının öncü yazarlarından önde gelen birini, sonsuzluğa yolcu etmek için buradasınız.

Ben de, 70 yıllık dostumu uğurlamak için, uzaktan da olsa aranızdayım.

Yakında onunla bir arada olacağım.

Sevgilerinizi, selâmlarınızı, saygılarınızı kendisine ileteceğimden kuşkunuz olmasın.

Sevgili Demir, bekle beni.”