Annie Ernaux’dan sinemaya: Kürtaj

Annie Ernaux’nun ‘Büyük Olay’ ya da ‘Sarsıcı Olay’ diye çevrilebilecek, Türkçeye fazlaca dolaysız adıyla Kürtaj diye çevrilmiş L’Evenement romanından sinemaya uyarlanan film geçtiğimiz Venedik Film Festivali’nde büyük ödülü kazandı. Gösterimi sırasında salonu terk edenler, kendilerini rencide edilmiş hissedenler olmuş. Kürtaj hikâyesinden öte, hikâyenin ‘bedene bu kadar yakın’ anlatılmasından incinmişler anlaşılan. Bu durum, son zamanlarda büyük festivallerin, bazı filmlerin ‘bedene yakın’ tutumunu görme ve ödüllendirme teamülünün ne kadar doğru olduğunu hatırlatıyor. Berlin Film Festivali de (ikisini de Türkiye’de gördüğümüz) Romen filmi Dokunma Bana! ile Macar filmi Beden ve Ruh’a festivalin büyük ödüllerini vermişti. Her iki film de kadın yönetmenlerin işiydi. Kürtaj da Lübnan asıllı Fransız kadın yönetmen Audrey Diwan’ın filmi, başrolünde de Romen asıllı Fransız oyuncu Anamaria Vartolomei oynuyor; anlaşılan başka ‘milliyetlerin’ egemen Batı kültürüyle karışıp kaynaşması iyi sonuçlar veriyor. Filmin iki yan rolünde ise epeydir ‘böyle bir film olsa da oynasak!’ diye bekliyormuş gibi görünen iki ünlü Fransız kadın oyuncu var. Agnes Varda’nın vagabonde’u Sandrine Bonnaire son derece geleneksel bir anneyi, Anna Mouglalis ise hayli barok (romandakinden farklı) bir kürtajcıyı canlandırmanın tadını çıkarmışlar.

Çizilen her şeyden önce erkek ‘aydın’ ortamı, akademi; filmin ima etmekle yetindiği Fransız ‘60’larında, tutucu bir şehir olan Rouen’dayız. Anne Duchesne başarılı bir Fransız dili ve edebiyatı öğrencisi, onu çok ‘takdir eden’ hocası ise ‘tutkulu’ bir erkek hoca. Film, onu Aragon’la Elsa Triolet aşkından Victor Hugo’ya kadar edebiyat hakkında coşup taşarken göstermeyi önemsiyor. Anlaşılan o ki, coşku ve tutku erkekler için; kızlara önerilen ise ağırbaşlılık. Olsa olsa erkeklerin coşkularıyla coşkulanabilirler.

“Bu kürtaj deneyimini yaşamış olduğum biçimin –yasadışılık– artık aşılmış bir tarihi kurcalaması, onu öyle gömülü olarak bırakmak için geçerli bir neden gibi görünmüyor bana – adil bir yasanın paradoksu hemen hemen her zaman ‘bütün bunlar geçmişte kaldı’ adına eski mağdurları susmaya zorlasa da, bu nedenle aynı eski suskunluk olmuş olanların üstünü örtüyor.”

Gerçekten de öyle; ve bu talepkâr ‘baba yasası’ bütün erkeklerce gayet derinden, farkına varamayacakları kadar derinden benimsendiği için de doğalmış gibi geliyor, her şeyden önce de erkeklere… Bu yüzden de film Anne’ın filmi ve türlü fiziksel engeller, dağlar tepeler aşmaya çalışan kahramanımızı da gerçek bir ‘kahraman’, bir çeşit Super-woman sayabiliriz. Filmde Anne’ın hikâyesinin ‘bedene yakın’lığı sadece onun bedeninden bir şey çıkarıp atma isteği değil, bunu başarabilmek için o bedenle durmadan hareket etmek zorunda olması da bir bakıma. Herkül’ün Oniki işinden çok daha zor! Bu arada metaforlar bulmasına hiç de itirazımız ol(a)mayacak; adresi verilen kürtajcının falanca ‘çıkmaz’ında oturmadığını, o sokağın aslında aynı adlı bir caddeye ‘çıkan bir geçit’ olduğunu öğrenmekten duyduğu sevinç mesela. Sonuçta metaforlar bir işe yarıyorlarsa, sadece sözcük oyunları değillerse…

Film kendi istediğini başarıyla yerine getiriyor ama açtığı kapıdan Türkçede birçok kitabı yayınlanmış yazar Annie Ernaux’nun dünyasına girmek de mümkün ve bu belki daha da ilginç. Ernaux keskin bir sınıf farkındalığı olan ve bunun bütün ilişkilere ve durumlara bulaştığını her an hatırlatan, ‘edebi’ bir üsluptansa az ve öz konuşmayı seven bir yazar. Sözcükleri işe koşuşunda bazen –kendisinin sevmeyeceği bir tabirle– şiirli bir taraf bulabileceğiniz kadar net:

“Anıların şiirselliğine, eğlenceli alaycılığa yer yok. Dümdüz bir yazı bana doğal geliyor, vaktiyle annemle babama belli başlı haberleri verirken kullandığım yazının ta kendisi. (…) Bütün nostaljik, patetik ya da alaycı biçimleri reddetmemin nedeni, okura ikili bir anlam göstermek ve ona sırdaşlık zevki sunmak değil. Sadece bu sözcükler ve bu cümleler (…) dünyanın sınırlarını ve rengini çok iyi anlattığı için. Bu dünyada hiçbir zaman bir kelime başka bir kelimenin yerini almazdı.”