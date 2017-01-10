Adorno Ödüllü Zygmunt Bauman yaşamını yitirdi

Filozof Zygmunt Bauman Britanya’daki evinde 91 yaşında hayata veda etti.

Zygmunt Bauman, çalışmalarında marjinalize olan kitlelere odaklanmış, modernite ve küreselleşme üzerine çalışmalar yapmıştı. Bauman, Holokost ile totaliter rejimlerin modernitenin bir sonucu olduğuna inanıyordu.

1925 yılında Polonya’da doğan Bauman, II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin ardından yaşamının çoğunu farklı ülkelerde geçirmek zorunda kaldığı bir hayat yaşadı. Savaşla birlikte ailesiyle birlikte Sovyetler Birliği’ne taşınan ve felsefe eğitimine burada devam ederek akademide görev alan Bauman, Komünist rejimin anti-Semitist politikaları nedeniyle 1968 yılında Varşova Üniversitesi’ndeki Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevinden alındı ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 1969- 1971 yılları arasında İsrail’de ders vermeye devam eden sosyolog ve filozof, Britanya’nın çağrısı üzerine iki yılın sonunda emekli olana kadar Leeds Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü.

Soykırımı bir barbarlaşma olarak değil modernitenin bir sonucu olarak görmesi ile çağdaşı birçok düşünürden ayrılan Bauman, son yıllarda İsrail’in Filistin politikasına karşı eleştirileri ile de gündeme geldi. Sosyologun son kitabı Strangers at Our Door (Kapımızdaki Yabancılar) kitabıyla günümüzdeki mülteci sorununa dikkat çekti.