3. 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 . . .

Hatırlatmak isterim evrende benzersiz Pi ’nin gizini. Değişken sonsuzluğunda, Tanrı ne kadar klişe ise O kadar klişesiz...
06 Nisan 2017 14:07
Ben, bir klişe,
Kurtuluşum,
Kendime benzememekte.
Aristo’nun gölgesinde
Erkek akıllıdır
Kadın duygulu,
Kuş kuşa benzer,
Böcek böceğe
Gözlüklerimizle
Geldik bugüne,
Kopyalayıp genlerimizi
Klonlaşmanın eşiğine.
Şiir, beste, resim,
Yazarak, bozarak,
Yeniden, yeniden yaratarak
Sil baştanlarımızla
Sonsuzluğun keyfinde
Varken oynamak...
Niye,
Niye,
Kalıplarımızla koklaşmak?
Korkuyoruz.
Aitlik yolculuğumuzda
Tek yönlü pusulalarla
Kendimizi arıyor,
Farklılığımızın peşinde
Suretimizi tekrarlıyor,
Çocuklarımızı esir alıp
En büyük benim diyenlerle
Kompleks paketleyip
Gurur pazarlıyoruz.
Din
Bilim
Her çağda
Farklı bayrakların
Farklı renklerinde
Dalgalandırdığımız
Doğrular silsilesinde
Hatırlatmak isterim
Evrende benzersiz
Pi ’nin gizini.
Değişken sonsuzluğunda
Tanrı ne kadar klişe ise
O kadar klişesiz.