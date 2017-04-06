3. 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 . . .

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Hatırlatmak isterim evrende benzersiz Pi ’nin gizini. Değişken sonsuzluğunda, Tanrı ne kadar klişe ise O kadar klişesiz...

Gündüz Vassaf@e-postaDosya

06 Nisan 2017 14:07

Ben, bir klişe,

Kurtuluşum, 

Kendime benzememekte.

Aristo’nun gölgesinde

Erkek  akıllıdır

Kadın  duygulu,

Kuş kuşa benzer, 

Böcek böceğe

Gözlüklerimizle 

Geldik bugüne,

Kopyalayıp genlerimizi

Klonlaşmanın eşiğine.

Şiir, beste, resim,

Yazarak, bozarak,

Yeniden, yeniden yaratarak

Sil baştanlarımızla

Sonsuzluğun keyfinde

Varken oynamak...

Niye,

Niye,  

Kalıplarımızla koklaşmak?

Korkuyoruz.

Aitlik yolculuğumuzda

Tek yönlü pusulalarla

Kendimizi  arıyor,

Farklılığımızın peşinde

Suretimizi tekrarlıyor,

Çocuklarımızı esir alıp

En büyük benim diyenlerle

Kompleks paketleyip

Gurur pazarlıyoruz. 

Din

Bilim

Her çağda

Farklı bayrakların

Farklı renklerinde

Dalgalandırdığımız

Doğrular silsilesinde

Hatırlatmak isterim

Evrende benzersiz 

Pi ’nin  gizini.

Değişken  sonsuzluğunda

Tanrı ne kadar klişe ise

O kadar klişesiz.

 

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