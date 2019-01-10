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RONİ MARGULİES

Her Şey

Korkunç Türk Cellat

Georges Méliès'nin pek bilinmeyen Korkunç Türk Cellat filminde “Türk” kıyafetli bir cellat dev bir yatağanla yine aynı kıyafetli dört kişinin kafalarını kesiyor. Ama korkunç değil, komik bir hikâye anlatılıyor

Roni Margulies
Her Şey

Meçhul Yahudiler

Askerliğim sırasında ilginç bir şey öğrendim: Pek çok kişi Yahudi'nin ne olduğunu bilmiyordu! Kötü bir şey olduğunu hepsi biliyordu da, tam olarak ne demek olduğunu bilmiyorlardı...

Roni Margulies
Her Şey

“Niye İbranice yazmıyorsunuz?”

Arus, Yetvart veya Zakarya isimlerinde sorun yok; ne sorun olabilir ki? Sorun, "Türkiye Türklerindir" denilmesi, mutlu olmak için Türk olma gereğinin dayatılması

Roni Margulies

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