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ELİF OKAN GEZMİŞ

Dosya

Evceğizim evceğizim, saklar benim hâlceğizim

Evde doğru eşyaları, doğru eşya oranını, doğru düzeni tutturduğumuzda, hayatımızda her şeyin yerli yerine oturacağını, iç huzura kavuşacağımızı, olabilecek en ideal hâlimize nihayet bürüneceğimizi düşünüyor, böyle düşünmeye zorlanıyoruz

ELİF OKAN GEZMİŞ
Kritik

Bir geri dönme çabası: Sekiz Dağ

Pietro'nun kendi hikâyesini anlatırken çocukluk yıllarını yeni bir gözle değerlendirmek zorunda kalması, belleğimizde çevire çevire hakikate eşdeğer sayageldiğimiz kişisel anlatılarımızın gerçeği ne kadar yansıttığından şüphe etmemize neden oluyor...

ELİF OKAN GEZMİŞ
Dosya

Yaşamın gürültüsü: Karmaşayı müzikle düzenlemek

Bizim için anlaşılmaz olan içsel ve dışsal pek çok şey, müzisyenin verdiği biçimde anlam bulur. Gelgelelim biz bu anlama müziği dinlediğimiz sırada erişemeyiz...

ELİF OKAN GEZMİŞ
Dosya

Portnoy'un Feryadı'ndan Türkiye'de arzu ve erkekliğe...

Philip Roth'un Portnoy'un Feryadı'na kulak kabartarak yola çıkalım; yanımıza arzuyu, aşkı ve cinselliği alarak günümüz Türkiye toplumundan, "erkeklik" merkezinden etrafımıza bir bakalım...

ELİF OKAN GEZMİŞ
Dosya

Cinayetin ve yüceltmenin sınırlarında: Kardeşlik

İnsanlık tarihi bir bakıma, zorla getirildikleri dünyada kendilerine yer açmaya çabalayan insan kalabalıklarının öyküsü olarak düşünülebilir. İşte bu bocalamanın prototipi de kardeşlik ilişkileridir...

ELİF OKAN GEZMİŞ

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