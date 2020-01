Kazım Gündoğan Dersimli Ermenileri anlatıyor

“Anadolu'da olduğu gibi, Dersim'de de her köyün, her dağın, her yolun onundan üç dördünün adı Ermenicedir hâlâ, tüm o yok etme, silme politikalarına rağmen...”