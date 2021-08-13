"Ferit Burak Aydar bir seri olarak tasarlandığı öğrenilen bu kitapta 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yazılmış “klasik” romanları ele alıyor... İyi bir roman tanımı hangi özelliklerden ortaya çıkar? Bir eserin dışarıya mesaj vermesiyle mi, günlük deneyimleri tek bir kişinin yaşamadığına dair avutucu ve yer yer aforizmayla dolu kolektif satırlar içermesiyle mi, yazarın kendi yaşamıyla kurduğu ilişkiyle mi?" BARTU ŞANLI

Pandemiyle birlikte yaşayış şekillerimiz dahil bütün ritüeller değişmek zorunda kaldı. Bu değişim sırasında podcast dahil bütün iletişim ağları ilgiye mazhar oldu. Edebiyat, politika ve tartışma içeren her ses kaydı, insanı içeren her bağlantıya günler geçtikçe duyulan özlem hâlâ devam eden günlük kaydın kısacık içeriği aynı zamanda.

Podcast serisinden önce leziz çevirileriyle tanıdığım Ferit Burak Aydar da –sanırım tek bir odada geçirdiğim günlerin hatrına– iki kitap hediye etti: Hamlet’in Bağlanan Basireti Üzerine (2020) ve Klasik Okumaları-I Kahramanlar Çağı (2021).[1] Bu yazıya iki duyumu farklı zamanlarda çalıştıran son kitabını dahil etmek istiyorum; tezimi yazarken –tek değil– birçok ölüyle konuşmanın alışkanlığı beni bu tercihe sevk etti. Barış Bıçakçı’nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2004) romanının 32. bölümünün ilk cümlesi değiştirilerek buraya monte edilebilir: “Kitapları yutanlar şöyle der: ‘Neden bir tane! On tane alın!’”

“Klasik” ifadesinin bir bütünlüğü teşhir eden tarafı vardır. Belki eski olandan bahsediliyordur, belki de gün geçtikçe değer kazanan bir eserden, ancak “klasik” öyle ya da böyle bu anlamları içeren bir mıknatıs işlevi görür. Madem kitabın isminden başlandı, devamını da getirmek gerekir. Kahramanlar temel olarak anlatının başkarakterleridir, ancak vurgu noktası burada değildir. Antik Yunan dünyasının epik ve tragedyalarında gözlemlenen kahramanlardan farklıdır. Kahraman kendisini yüce kavramlara adayarak metafizik bir kurtuluş beklentisiyle hareket etmez. Romanın kurucu ve devam ettirici kadrosu (Cervantes, Fielding, Shakespeare, Shelley, Balzac) birincil olarak maddi yaşamı temel alır.

Aydar bir seri olarak tasarlandığı öğrenilen bu kitapta 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yazılmış “klasik” romanları ele alıyor. İspanyol anlatılarından doğan dille sağlanmış ironi ve belirsizlik, zamanının ötesinde bir “eylemsizliği” muştulamanın ötesinde kadın sorunu, denizlere açılmadan duramayan karakterler, dönemin ahlakına mugayir olduğunu düşünen mekanik editörler...

Yazar kitapta baskın bir şekilde ifade ediyor: “Yazarın yiyip içtiği onun olsun, bize ne okuduğu lazım!” Özellikle bir temcit pilavı muamelesi gören yazar-eser ilişkisine en baştan bir ayrım konuyor. Eser yazarın bütün kişisel eğilimlerinden, politik temayüllerinden ayrı okunmalıdır: “Şöyle ki, yazarla anlatıcı arasında kesinkes ayrım yapan ve metni yazarından bağımsız ele almak gerektiğini savunan yaklaşımı kesinkes Marksizme borçluyum.” (s. 9) Bir roman tarihi oluşturmanın, eserlerle sıkı bağ kurmanın yeri geldiğinde ekonomi-politikle, tarihsel ve toplumsal olanla görülmesi şiarı artık her yerde okurun yüzüne çarpıyor. Aydar bunun yerine yukarıdaki kavramları kapsayan “kültür” tarihini ortaya koyuyor. Tarihsel üst üste binmeler ise aslında eserlerin okuyucuya daima okunmuş ve yorumlanmış olarak geldiğini hatırlatır. Eleştiri de burada kendisini gösterir: Neden Don Quixote’nin, Hamlet’in, Robinson Crusoe’nun böyle (Marksist, eko-feminist) ya da şöyle (yapısalcılık, yeni eleştiri) yorumlanmasına ihtiyaç vardır?