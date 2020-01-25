Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | 24 saat sonra bir çocuk enkazdan çıkarıldı

T24 Haber Merkezi

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi. Enkaz altından çıkarılan vatandaşların sayısı da 44'e ulaştı.

Deprem sonrası toplamda 72 bina tamamen yıkılırken, 514 binanın ağır hasarlı, 409 binanın az ve orta hasarlı olduğu açıklandı. AFAD verilerine göre toplam 1466 kişi de yaralandı. Depremin ardından 19'unun büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 533 artçı deprem meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla enkaz altında kalan vatandaşlar çıkarılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 44 vatandaş enkaz altından çıkarıldı.

23. saatte bir anne çocuğuyla birlikte, 24. saatte ise Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binanın altında kalan başka bir çocuk kurtarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara itfaiyesi ekipleri ile jandarma arama kurtarma iş birliğiyle 5 yaşında bir çocuğun annesiyle birlikte kurtarıldığını duyurdu. Hemen ardından Elazığ Jandarma arama ekiplerinin 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ı kurtardığı açıklandı. Demirören Haber Ajansı, Nüsra'nın annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarma çalışmalarının 28. saatinde sağ olarak enkaz altından çıkarıldığını; yaralı kadının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enkaz altında kalan 2 kişiyle iletişim kurulduğunu bildirdi.

Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29'a yükseldi. Öte yandan dün akşam enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Miraç yaşamını kaybetti. 12 yaşındaki Miraç Dişli, babası Meriç Dişli ve altı aylık hamile annesi Pınar Dişli ile birlikte Gezin beldesindeki Tılhem Caddesi'ndeki altı katlı Mavi Göl Apartmanı‘nın enkazında kalmıştı. Dişli ailesi enkazdan sağ olarak kurtarılırken, Miraç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Anne ve baba Dişlilerin de tedavilerinin sürdüğü hastanede hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı da çöktü. Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı.

Sabah saatlerinde merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından birer saat arayla iki kadın çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından ekipler tarafından depremden 12 saat sonra bir kişi daha canlı çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi. Depremin şiddetinin en yoğun olduğu Elazığ'ın Gezin ilçesinde bir baba ve bir çocuğun halen enkaz altında olduğu belirtildi.

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Ulaştırma Bakanı: Ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Depremde yaşamını yitirenler için rahmet dileyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır" dedi.

CHP'li Ağbaba: Hayvanlar enkaz altında, acil müdahale lazım

Dört kişinin yaşamını yitirdiği Doğanyol'daki hasarın boyutlarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP, işçi sendikları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Doğanlyol merkezinde de büyük hasar var. Anne ve küçük çocuğunun hayatını kaybettiği Çolak Mahallesi'ndeyiz. İnsanlar evlerine giremiyor, çadır ihtiyaçları var. Hayvanlar enkaz altında. Devletin acil müdahalesi lazım" dedi.

Doğanyol'da arama çalışmaları sona erdi

Depremden en fazla etkilenen ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arama çalışmaları sona erdi. Yetkililer enkaz altında kimsenin kalmadığını belirttiler. Çok sayıda yaralanın olduğu ilçede Gökçe Mahallesinde de bazı evler tamamen çöktü. Vatandaşlar Malatya'daki sosyal tesislere gönderildi.

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Bakan Soylu ve Koca'dan açıklama

Sabah saat 05.20 sıralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir" derken; Soylu, "Tüm imkânlarımızla seferber olmuş durumdayız" dedi.

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Abdullah Gül: Umarım bu acı, "çevre ve imar" konularında uyarıcı olur

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de Twitterdan paylaştığı başsağlığı mesajında, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım bu acı 'çevre ve imar' konularında uyarıcı olur" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Okullarımızda ciddi bir problem yok; halka açtık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, incelemelerde bulunmak amacıyla Elazığ depreminin en şiddetli hissedildiği Gezin'e gitti. Saat 14 civarı açıklamalarda bulunan Selçuk, "Eğitim açısından da çocuklarımızın rehabilitasyonu, korkularının yenilmesi, psikososyal destek sağlanması amacıyla büyük bir ekiple buradayız. Yine AFAD‘ın koordinasyonunda çalışmalarımızı öğretmenlerimiz ve psikologlarımızla sürdürüyoruz. Her bir okulumuzu incelemeye aldık. Okullarımızın tamamında ciddi bir problemimiz yok. Okullarımızı halkımıza açtık. Bundan sonra öğretmen ve yöneticilerimizle beraber okullarımızın gerek deprem eğitimi bakımından, gerekse riskin organizasyonu bakımından bir değerlendirme çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.

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814 hükümlü ve tutuklu, başka illerdeki cezaevlerine naklediliyor

13.15 Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu, tedbiren Antep, Urfa ve Maraş'taki cezaevlerine naklediliyor. Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun da tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı.

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Kızılay Genel Müdürü: Psikososyal destek için uzmanlarımızı bölgeye çektik

14. 00 Elazığ'da bulunan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Adana, Muş, Erzurum gibi yakın bölgelerden beslenme ve barınmayla ilgili kaynakları deprem bölgesine çektiklerini açıkladı. Altan, "Ayrıca psikososyal destekle alakalı toplum merkezlerindeki psikologlarımızı, uzmanlarımızı buraya çektik" dedi. ibrahim Altan kan stoku hakkında da ihtiyacın tamamen karşılandığını, yakın illerden sevk edildiğini ve endişeye mahal olmadığını söyledi.

Prof Ersoy: 6.8'de yıkılmayan bir bina 6'lık bir artçıda yıkılabilir

14.15 YTÜ Geoteknik Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, binalara girilmemesi ve artçıların bir ay boyunca devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu. 6 büyüklüğünde bir artçı deprem olabileceğini kaydeden Ersoy, "6.8'de yıkılmayan bir bina 6'lık bir artçıda yıkılabilir. Hasarlı yorgun binalara girilmemeli" ifadelerini kullandı.

Savcılıktan soruşturma

14.30 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremle ilgili olarak sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlar için soruşturma başlattı.

TIKLAYIN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sosyal medyadaki provokatif deprem paylaşımları hakkında soruşturma

14.56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesini ziyaret edeceği açıklandı

AFAD: Cumhurbaşkanlığı tarafından bildirilenler dışında yardım çağrısı yapmayın

15.00 AFAD'dan, sosyal medyadan yapılan yardım çağrılarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın bildirdiği çerçevede AFAD Başkanlığı koordinesinde ihtiyaçların karşılandığı belirtilirken, karışıklığa mahal vermemek için Cumhurbaşkanlığı'nın bildirdikleri dışında yardım çağrısında bulunulmaması istendi.

15.45 Sağlık Bakanı Koca: 184 SABİM'den yaralıların hangi hastanede tedavi gördüğü öğrenilebilir

Bakan Soylu, şu ana kadar enkaz altındaki 41 kişinin kurtarıldığını, 20 kişinin de göçük altında olabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkılan binaların yerine TOKİ'nin yeni yapılar yapacağını duyurdu

16.10 Elazığ'da depremde enkaz altında kalarak ölen 9 yaşındaki Muhabbet Salih Civelek ve annesi Ayşe Civelek'in cenaze törenine katılan Erdoğan, burada yıkılan binaların yerine TOKİ'nin yeni yapılar yapacağını duyurdu.

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Vergi ödeme süresi 3 ay uzatıldı

16.35 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi.

TIKLAYIN - Elazığ ve Malatya'da vergi ödemeleri 3 ay uzatıldı

Enkazdan bir vatandaş daha çıkarıldı

16.40 Depremin ardından 20. saatte Mustafa Paşa mahallesinde enkaz altından yaralı bir vatandaş daha çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kader-i ilahi, 22 ölümüz var

17.07 Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazlardaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Kader-i ilahi, 22 ölümüz var, Allah rahmet eylesin" dedi. Böyle zamanlarda bazı kişilerin fırsat kolladığını belirten Erdoğan, "Bu fırsatçılara kapı aralamayalım. Öyle yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri illa yardım yapacaksa bunların kurumları bellidir, AFAD'la bilemediniz Kızılay'la yapılır. Bu fırsatçılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre atalım diyoruz" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Kader-i ilahi, 22 ölümüz var

17.17 Elazığ Sürsürü'de enkaz altında 9 vatandaş olduğu açıklandı.

Sivrice'de 5.1 büyüklüğünde artçı

19.30 Kandilli Rasathanesi, akşam 19.30'da Elazığ Sivrice'de 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem yerin 7.2 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD: Ölü sayısı 29'a yükseldi

20.10 AFAD Elazığ depreminde ölenlerin sayısının 29'a yükseldiğini belirtti. Yaralıların sayısının da 1466 ulaştığı bildirildi

20.12 AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiğini açıkladı.

Anne ve çocuğu kurtarıldı

20.40 Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Mustafa Paşa Mahallesindeki enkazdan kucağında çocuğuyla beraber annesini canlı olarak kurtardı.

Elazığ için seferberlik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belediyelerin bölgeye yardım ekipleri göndermeye başladığını ifade etti. Torun, "Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana başta olmak üzere büyükşehir belediyelerimiz deprem bölgesine ekip göndermeye başladılar. İhtiyaç duyulan yerlere anında müdahale edilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki 11 kişilik heyeti Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere görevlendirdi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, böylesi zor günlerde milletin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesinin her türlü takdirin üzerinde olduğu ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların, geceyi camilerde geçirebileceğini açıkladı.

HDP sosyal medya hesabından "Halkımıza acil dayanışma çağrısı yapıyor ve heyetlerimizi oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği de Elazığ'a bir heyet göndereceğini açıkladı.

GSM şirketleri de Elazığ'da ücretsiz konuşma ve internet hizmeti sunduklarını açıkladı.

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Deprem, 6.6 büyüklüğünde, 10 km derinliğinde; birçok ilde hissedildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, dün (24 Ocak 2020) saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,6 olarak revize etti. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Türkiye'de birçok kentin yanı sıra Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de de hissedildi. 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 184 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

Meteoroloji'den gece saatleri için hava durumu uyarısı geldi. Bölgede gece hava sıcaklığı eksilere düşerken AFAD tarafından toplam 8 bin 565 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17 bin 218 yatak ve 31 bin 227 battaniye temin edildi. Ayrıca 1097 arama kurtarma personeli ve 219 araç enkaz meydana gelen bölgelere sevk edildi.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)

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