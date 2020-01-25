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Erdoğan'dan deprem açıklaması: Milletimizin yanındayız

25 Ocak 2020 00:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık bakanlarımızı bölgeye gönderdik" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

TIKLAYIN - Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!

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