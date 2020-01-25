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Dünya

Yunanistan Başbakanı: Yardım için ekiplerimiz hazır

Kiriakos Miçotakis, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir mesaj yayımladı

25 Ocak 2020 00:02

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından yayımladığı mesajda, “Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır” dedi.

Miçotakis, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik büyüklüğündeki depremin ardından yayımladığı mesajında, “Yaşanan yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına en içten duygularımı iletirim. Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır” ifadelerini kullandı. (İHA)

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)

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