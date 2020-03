Afet Bilimci Prof. Kadıoğlu: Telefon hatları meşgul edilmemeli, söylentilere kulak verilmemeli

Elazığ Sivrice merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili uzmanlardan uyarılar geldi. Afet bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, deprem bölgesindeki yönetimin profesyonelce yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Kadıoğlu şunları söyledi: "Şu an afet bölgesinde ikincil afetler yaşanmaması için trafiğe çıkılmamalı, telefon hatları meşgul edilmemeli, söylentilere kulak verilmemeli, hasarsız binalarda kalınmalı.



Afet anında telefon hatları afet yönetimi ve acil müdahalecilere bırakılmalı. Şu an Elazığ Sivrice'de hava sıcaklığı -4 C! Bu nedenle deprem bölgesinde en büyük tehlike şu an enkaz altında hipodermi/donma... Varsa enkazlara hızlı müdahale, ısıtıcı ve battaniye yardımı çok önemli...



Deprem gece olunca en büyük sıkıntı etki ve ihtiyaç analizi yapabilmek. Maalesef arama köpeği kadar bu konuya önem vermiyoruz. Bu soğuk havada enkaz altındakilere çok hızlı ulaşmak lazım ama nerelerin etkilendiğini anlamak için gündüzü bekleyeceğiz."