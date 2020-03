Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı reddetti

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6,8 büyüklüğünde depremin, Doğu Anadolu fay hattının uyanması anlamına geldiğini dile getirdi. Prof. Görür, daha önce Elazığ ve köylerinin depreme hazırlıklı olması gerektiğini söylediğini, bu konuda projeler hazırladıklarını ancak TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın reddettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür kişisel Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu: "Bu aşamada herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Büyük bir deprem. Umarım yanılıyorum ama can kaybının olabileceğini düşünüyorum. Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu.



Bu zamana kadar depremler Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. Bu fay kırıldı 7 üzerinde deprem meydana geldi. Bu fayda büyük depremler görmemiştik. Bu da bizi endişelendiriyordu. Kuzey Anadolu deprem üretip enerjiyi atıyor ama burada da bir deprem zinciri meydana getirebilir diye düşünüyorduk."

Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölgede 1874 yılında 7.1, 1875'te ise 6.7 büyüklüğünde iki deprem olduğunu belirterek, yaşanan depremin endişe verici olduğunu dile getirdi.

Prof. Görür, daha önce Elazığ'daki köylerin depreme hazırlanması yönünde uyarılar yapmasına ve projeler hazırlamasına karşın, TÜBİTAK ile Devlet Planlama Teşkilatı'nın projeleri reddettiğini söyledi.

"Elazığ ve köylerini depreme hazırlayın dedim, kimse bir şey yapmadı"

Arkadaşlar. İyi akşamlar. Maalesef Elazığ’da 6.5 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Elazığ’ın 25-30 km doğusunda Sivrice’de oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay’ı (DAF) üzerinde meydana geldi. DAF yaklaşık 600 km uzunluğunda, sol yönlü ve doğru atımlıdır. Bu fay ve depremle ilgili.

Bilgileri maddeler halinde sıralayacağım:



1-Bu depremin olduğu yerde 1874 yılında 7.1, 1875’de 6.7 büyüklükte iki deprem olmuş.

2-Bu depremden sonra Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir.

3-Deprem hattı üzerindeki kırsal yerleşim alanları yapı stoku bakımından deprem güvenli değildir. Bu bakımdan yapısal hasar fazla olabilir. İnşallah can kaybı fazla olmaz. Şu an itibariyle köylere henüz ulaşılamadığı için doğru hasar tespiti yapmak mümkün değildir.

4-Bu deprem kanaatimce endişe vericidir. DAF uzun zamandır...sessizdi. Şimdi uyandı. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) gibi davranacağından endişe ediyorum. Biliyorsunuz KAF 20. asırda 1939-1999 tarihleri arasında çok sayıda 7’nin üzerinde deprem üreterek enerjisini boşalttı (İst hariç). Aynı şeyi belirli bir süreçte DAF da yapabilir.



Nitekim bu fay boyunca 1513 Maraş civarı7.4; 1872 Amanos, 7.5; 1874 Sivrice-Palu arası, 7.1; 1875 Sivrice 6.7; Çelikhan 7.1. Gördüğünüz gibi bu depremler üzerinden bir hayli zaman geçmiş. İyi geceler.



Arkadaşlar, Elazığlı olmam nedeniyle, Elazığ’da bir zamanlar Elazığ’ın depremselliği ile ilgili konferanslar verdim, uyarılar yaptım, Elazığ ve köylerini depreme hazırlayın dedim. Bu konuda kitaplar basıldı. Ama maalesef pek birşey yapılmadı.



Tıpkı İstanbul’da olduğu gibi..Bununla da kalmadık. Yine Elazığlı olan Prof. Namık Çağatay ve İTÜ’deki arkadaşlarla birlikte Bingöl, Elazığ, Malatya, Maraş valilik ve belediye başkanlıklarını ve bu kentlerdeki üniversiteleri bir araya getirdim. Harita Genel Komutanlığını da işe katarak proje hazırladım..TÜBİTAK, DPT gibi bir çok yere başvurduk reddedildi. Halbuki her fay kuşağında depremin ergeç geleği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele alınmıyor? Bileniniz var mı?

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)