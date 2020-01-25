Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama: Toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık

Elazığ'da meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kameraların karşısına geçerek son durum hakkında bilgi verdi.

Soylu şunları kaydetti:

"Malatya Doğanyol'da 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine rahmet diliyorum. Sayın sağlık bakanımız detaylı bir hastanelere başvuru sayılarını nakledecekler. "

"398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde."

"Toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık."

"Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice'de iki vefatımız vardı. Oradaki durum akşamdan beri kendini muhafaza etmektedir. Burada da ilk söylediğimiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığı idi. Sabahtan itibaren de 2+2+1 beş vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı."

"Dört çadır alanı oluşturduk. Taziye evlerimizi de bu barınma alanlarına ilave ettik. Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya dışında yakın bölgelerde bir takım depremin etkilerini gördük. Adıyaman'da cezaevinde bira hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımız Adıyaman Cezaevi'ni boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda karar alındı. Cezaevinin boşaltılması hususu değerlendirilecek. Bölgeye toplam 2418 personel gitti. 304 araş, 18 arama kurtarma köpeği çok başarılı işler başardılar. "

"Depremin ilk anından itibaren hem duruma hem vaziyete hakim olan vatandaşla anında temas kuran, bu acı olayı her noktasında Türkiye Acil Müdahale Planı'nın gösterdiği tüm ilkelere riayet edilerek adım atıldı. Geldiğimiz saatten itibaren vatandaşlarımızla beraberiz. Acılarımız var. "

"Allah bize böyle zor günlerde yanlış karar aldırmasın."

"Aram kurtarma ekiplerine en büyük faydamız sessizlik olur. Enkazlar kolay enkazlar değil. "

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