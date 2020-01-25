Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan ortak deprem açıklaması: 50 yataklı 4 sahra hastanesi hazırda bekletiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'da açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, "Toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 kişi oldu" dedi. Koca 4 tane donanımlı 50 yataklı sahra hastanesinin kuruluma hazır halde bulundurulduğunu kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkazların yanındaki binalara ilişkin olarak tespitlerin hızlı bir şekilde yapıldığını kaydetti. Hasarlı olan binaların yıkılacağını söyleyen Kurum, "Dün gece saatlerinden itibaren bu güzel ülkemiz birliğin tüm dünyaya nasıl olması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu depremden bu güne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla bu kadar az hasarla 6.8 büyüklüğünde bir depremi yaşadıysak Elazığımızda sadece 5 bina yıkıldıysa bugüne kadar aldığımız tedbirler sayesindedir" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Ziraat Bankası'nın bugün faaliyete geçtiğini ve valiliğin depremde zor durumda kalan vatandaşlara nakdi yardımda bulunacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu da, şimdiye kadar toplam 39 kişinin göçük altından sağ olarak çıkarıldığını söyledi. Soylu, Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının gündemde olduğunu ifade etti. "Allah bize böyle zor günlerde yanlış karar aldırmasın" diyen Soylu, "Aram kurtarma ekiplerine en büyük faydamız sessizlik olur. Enkazlar kolay enkazlar değil" diye konuştu.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Gece saatlerinde bölgeye intikal ettiğimizde Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunduk. Toplam 22 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Kaygı ve panik sebepleri sahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 oldu. Özellikle üniversitelerimiz sahil olmak üzere çalışan personelimiz yoğun bir gayret içerisinde hizmet ettiler. 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Bunlar içinde toplam serviste takibi halen yapılan 128 hastamız, bunlardan da 34'ü yoğunbakım şartlarında tedavileri devam etmekte. Yoğunbakımda tedavisi devam eden hastalarımızın şu an durumu kritik olan herhangi bir hastamız yok. Gece boyunca müdahale edilen ayrıca 8 hastamız oldu. Bunun dışında özellikle sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, 180 var olan ambulans sayımıza ilave ile toplam 317 ambulansla hizmet ettik.122 umke aracımızı ve ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı.

Ayrıca 4 tane donanımlı 50 yataklı sahra hastanesi kuruluma hazır halde bulunduruyoruz. Bu anlamda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını, ihtiyaç olma durumunda bu hastaneleri hazır halde tuttuğumuzu bildirmek isterim, 48 çadırımızla birlikte.

Hem ambulans hem de helikopter hastanelerimizi hazır bulunduruyoruz. Yakınlarının nerede tedavi edilmesini bilmek üzere bir duyurumuz olmuştu. SABİM hattımıza yoğun müracaatlar oldu. Özellikle yakın hizmet etmek üzere yoğun bir talebimiz olduğunu gördük. Biz yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Sahada bütün sağlık ekiplerimiz bütün personelimiz özverili, gayretli bir şekilde hizmete hazır bir şekilde devam etmektedirler En son kurtarılan iki vatandaşımızın genel durumlarının iyi olduğunu ,bu anlamda bir sorun görülmediğini; ve aynı zamanda Nazmiye adlı hastamızın da genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. "

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"20:55 itibariyle Elazığ'da meydana gelen deprem haberiyle Tüm Türkiyemiz sarsıldı. 6.8 şiddetindeki deprem Irak'tan Suriye'ye kadar büyük bir alan içerisinde hissedildi. Az önce bizim de yaşadığımız birçok artçı depremler meydana geldi. Olayın olduğu saatten 2.5 saat sonra olay yerine gelmek ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere hazır bulunduk. Şu an itibariyle bakanlığımıza bağlı 184 ekibimizle üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Yine 71 kişilik 21 ekibimizle alt yapıya ilişkin hasar tespit çalışmalarımız yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmalarında Elazığ merkezde 4, Maden Gezin'de 1 olmak üzere 5 binamızın yıkık olduğu; ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapının olduğu, buna karşın da ekiplerimizin hızlı bir şekilde tespitlerini yaptığını; kanalizasyon, atık su, içme suyu ile alakalı an itibariyle bölgemizde herhangi bir alt yapı problemi bulunmamaktadır. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz alt yapı ihtiyaçlarını gidermektedirler. Mustafa Paşa Mahallesinde ve Sürsürü Mahallesi'nde iki, enkaz çalışmaları devam etmektedir. Bu binaların hemen yanında binaların, aynen Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı yanındaki Yunus Apartmanı gibi tehlike arz etmektedir. Binaların tekibiyle kurtarma çalışmaları güvenli bir şekilde devam ettirilmektedir. Hafif ve ağır hasarlı binaların bakanlığımızın ilgili birimlerinde tespit yapılacağı ve güvenlik sebebiyle gereken binaların boşaltılacak, ağır hasarlılar da hızlı bir biçimde yıkılacaktır.

Yaralı ve vefat eden vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak amacıyla ailelere valiliğimiz bugün itibariyle nakdi yardımları yapacaklar. Bunlar acil ihtiyaçları gidermek için yapılacaktır. Ziraat Bankamız bugün bankamızı faaliyete geçirmiştir. Valiliğimiz vatandaşlarımıza kurulan komisyon çerçevesinde nakdi yardım yapacaktır.

Doğanyol'da yıkılan binalara bakınca çoğunun kerpiçten yapıldığı görüldü. Malatya ve Elazığ'daki hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarmak istiyorum. Çünkü halen artçılar devam ediyor. Hafif veya ağır hasarlı olsun binalara girilmemesi gerekiyor. "

"Dün gece saatlerinden itibaren bu güzel ülkemiz birliğin tüm dünyaya nasıl olması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu depremden bu güne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla bu kadar az hasarla 6.8 büyüklüğünde bir depremi yaşadıysak Elazığımızda sadece 5 bina yıkıldıysa bugüne kadar aldığımız tedbirler sayesindedir, düzenlemeler sayesindedir. Bu depremde inşallah bundan önceki depremlerde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanacak."

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Malatya Doğanyol'da 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine rahmet diliyorum. Sayın sağlık bakanımız detaylı bir hastanelere başvuru sayılarını nakledecekler. "

"398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde."

"Toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık."

"Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice'de iki vefatımız vardı. Oradaki durum akşamdan beri kendini muhafaza etmektedir. Burada da ilk söylediğimiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığı idi. Sabahtan itibaren de 2+2+1 beş vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı."

"Dört çadır alanı oluşturduk. Taziye evlerimizi de bu barınma alanlarına ilave ettik. Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya dışında yakın bölgelerde bir takım depremin etkilerini gördük. Adıyaman'da cezaevinde bira hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımız Adıyaman Cezaevi'ni boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda karar alındı. Cezaevinin boşaltılması hususu değerlendirilecek. Bölgeye toplam 2418 personel gitti. 304 araş, 18 arama kurtarma köpeği çok başarılı işler başardılar. "

"Depremin ilk anından itibaren hem duruma hem vaziyete hakim olan vatandaşla anında temas kuran, bu acı olayı her noktasında Türkiye Acil Müdahale Planı'nın gösterdiği tüm ilkelere riayet edilerek adım atıldı. Geldiğimiz saatten itibaren vatandaşlarımızla beraberiz. Acılarımız var. "

"Allah bize böyle zor günlerde yanlış karar aldırmasın."

"Aram kurtarma ekiplerine en büyük faydamız sessizlik olur. Enkazlar kolay enkazlar değil. "

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)