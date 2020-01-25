Türkiye Elazığ için seferber oldu

6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için siyasi partiler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrası Twitter hesabından bir mesaj yayınlarken, "Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belediyelerin bölgeye yardım ekipleri göndermeye başladığını belirtirken, "Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana başta olmak üzere büyükşehir belediyelerimiz deprem bölgesine ekip göndermeye başladılar. İhtiyaç duyulan yerlere anında müdahale edilecektir" dedi.

İBB harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 30 arama kurtarma ekibi deprem bölgesine ulaştı.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 ahçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak olan yemek tırı da yollandı. Bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.

Başkent yardıma gidiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü 2 adet hizmet aracı ve 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personelden oluşan ekibi Elazığ'a gönderdi.

Öte yandan Elazığ'a destek için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Tunceli Belediyesi, Batman Belediyesi ve daha birçok belediye seferber oldu.

DİB Başkanı Erbaş: Vatandaşlar geceyi camilerde geçirebilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların, geceyi camilerde geçirebileceğini açıkladı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler."

HDP: Heyetlerimizi oluşturuyoruz

Halkların Demokratik Partisi sosyal medya hesabından "Halkımıza acil dayanışma çağrısı yapıyor ve heyetlerimizi oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği de Elazığ'a bir heyet göndereceğini açıkladı.

THY'den ulaşım yardımı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz" duyurusunu yaptı.

GSM şirketleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone da Elazığ'da ücretsiz konuşma ve internet hizmeti sunduklarını açıkladı.

Diyarbakır ve Mardin'deki bazı oteller depremden etkilenen ve barınma sorunu yaşayan vatandaşları ücretsiz olarak misafir edeceklerini açıkladı.

Sivil yardım platformu AHBAP da Twitter hesabından "İhtiyaç halinde tüm Ahbaplar her desteğe hazır, aklımız deprem bölgesinde, yakın takipteyiz" duyurusu yaptı.