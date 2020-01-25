Bakan Dönmez: Her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaşlarımız da tedbir almalı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremle ilgili bağlandığı HaberTürk canlı yayınında "Her şeyi devletten beklemek çok da doğru olmaz. Vatandaşlarımız da hassasiyet göstererek tedbir almalı" dedi.

Dönmez, "Aslında maalesef Anadolu coğrafyası deprem bölgesi, depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Altyapılar, gerekse üst yapıların depreme karşı nasıl dayanaklı hâle getirileceği, hasarların nasıl minimalize edilebileceğine dair dünyada güzel örnekler var. 2000 yılındaki depremden sonra Türkiye'de birçok standart gözden geçirildi ve ilave tedbirler alındı. Burada tabii "Her şeyi devletten beklemek çok da doğru olmaz. Devlet daha çok denetleme ve düzenleme amaçlı bir misyon üstleniyor ama Vatandaşlarımız da bu konuda hassasiyet göstererek gerekli tedbir almasında fayda var" ifadelerini kullandı.