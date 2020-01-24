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Diyarbakır'da deprem paniği: Bazı vatandaşlar balkondan atladı

Yaralı vatandaşların hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı

24 Ocak 2020 21:52

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’da paniğe neden olurken, Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.

Yaşanan deprem sırasındaki panik anları kameralara yansırken deprem nedeniyle Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde ise bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.

Diyarbakır merkez de evde depreme yakalanan vatandaşlar ise panik halinden kendilerini dışarı atarken bazı vatandaşlar ise korkuyla kendilerini balkonlardan atarak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, Çüngüş ilçesine ise AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. (İHA)

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