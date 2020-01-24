İBB Elazığ'a 30 arama kurtarma ekibi gönderdi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’a geçerek çalışmaları yönetti.

İmamoğlu, İBB’nin arama kurtarma ekiplerini harekete geçirerek Sivrice’ye bir an önce yola çıkmaları için talimat verdi. 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfayie personeli, 8 ahçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ’da kalacak olan yemek tırı da harekete geçti.

İBB’nin 85 personel, 15 araçtan oluşan bir konvoyu en geç, gece 24:00 itibariyle yola çıkarmış olacak.

İBB’nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin, öğlen saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken bir tünel aracı da uçakla Elazığ’a yollandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili olarak İBB'nin yardıma hazır olduğunu açıklamıştı.

İmamoğlu şunları kaydetti: "Elazığ merkezli gerçekleşen depremin can ve mal kaybına yol açmaması en büyük temennimiz. Tüm bölge halkına geçmiş olsun, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İBB olarak her türlü yardım için hazırız."

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