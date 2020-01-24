Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem!

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Elazığ Sivrice'de saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Elazığ'da kriz masası kurulurken, gönüllü ekipler çevre ilçelere yönlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da 4, Elazığ'da 15 kişinin hayatını kaybettiğini, toplamda 772 kişinin de yaralandığını açıkladı. İlerleyen saatlerde AFAD, ölü sayısının 20'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 1015 olduğunu duyurdu. Sabah saatlerinde enkaz altından toplam 4 kişi çıkarıldı. Çıkarılanlardan birinin hamile olduğu belirtildi. Henüz sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,6 olarak revize etti. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Türkiye'de birçok kentin yanı sıra Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de de hissedildi. 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 184 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

Meteoroloji'den gece saatleri için hava durumu uyarısı geldi. Bölgede gece hava sıcaklığı eksilere düşerken AFAD tarafından toplum 8 bin 565 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17 bin 218 yatak ve 31 bin 227 battaniye temin edildi. Ayrıca 1097 arama kurtarma personeli ve 219 araç enkaz meydana gelen bölgelere sevk edildi.

Bakan Soylu ve Koca sabah saatlerinde kameraların karşısına geçti

Bölgede artçı sarsıntılar sürerken sabah saat 05.20'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı. Koca; Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralının olduğunu, 5 ağır yaralının ise takip edildiğini duyurdu. Bakan Koca, "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir" dedi. Öte yandan depremin merkez üssü olan Sivrice ilçe merkezinde can kaybı olmadığını da öğrenildi.

Bakan Koca'nın sabah saat 05.25'te yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplam 19 vatandaşımızı kaybettik. Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da 221 yaralımız söz konusu oldu. Ama bu yaralılardan çoğunluğu hafif yaralanmaydı. Şu anda hastanede 5 hastamız var, biri ağır yaralı. Elazığ'da ise 551 yaralımız oldu. 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama göçük altında 30'a yakın vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Ölü sayısı artabilir. 36 yatan hastamız, 14 tane de yoğunbakımda tedavisi süren hastamız var. Toplam 5 hastamızın ameliyatları planlandı bunlardan ikisi yapıldı. Hayatı riskli olan hasta olmadığını biliyoruz. Malatya'da göçük altında kimse yok. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Soylu: Tüm imkânlarımızla seferber olmuş durumdayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Tüm imkânlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

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5 katlı bir binanın enkazından biri 7 diğeri 8 saat sonra iki kişi sağ kurtarıldı

Elazığ, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından iki kadından biri 7 saat, diğer, 8 saat sonra sağ çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. (25 Ocak 2020)

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Elazığ Gezin'de çöken bina enkazı altında kalan bir kişi daha depremden 11 saat sonra çıkarıldı. (25 Ocak 2020 - 08:15) AFAD'dan, "Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı" açıklaması geldi.

Sağlık Bakanı Koca: 18 kişi hayatını kaybetti, 553 kişi yaralı

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye gitti. Bakanlar, kriz merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Koca, bölgedeki duruma ilişkin şunları söyledi:

"Ekiplerimiz hazır hizmetin başında bulunmaktalar. Elazığ'da hayatını kaybeden 13 vatandaşımız, Malatya'da ise 5 vatandaşımız var. Elazığ'da 405 yaralımız var. Malatya'da ise 148 vatandaşımız yaralı."

İçişleri Bakanı Soylu: Panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız

Deprem sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Belki sitem edeceğimiz bir konu var, bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu dile getirmek istiyorum. Zor günümüzde birlik olmak durumundayız. Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak, bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir davranıştır. Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız.

"Tüm insani yardımların koordinasyonu AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleşecektir. İhtiyacımız olduğunda oraya müracaat edenleri ihtiyacımız nezdinde buraya sevk edeceğiz."

"Elazığ'da 5 bina, Malatya'da 25 bina yıkıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Tüm Türkiyemizin başı sağ olsun. Tabi olayı duyar duymaz sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde ilgili tüm bakanlıklarımız harekete geçtiler. Elazığ'da 5 binamız, Malatya'da da 25 binamız yıkık. Şu anda ekiplerimiz sahada, ilk etapta kamu binalarımızın tespitlerini yapıyorlar ki yaralı vatandaşlarımıza acil müdahale etmek ve zarar olup olmadığı tescili sürecini işletiyorlar. Yarın sabah itibariyle de hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Hedefimiz hafta sonuna kadar bütün hasar tespit çalışmalarını tamamlamak. Artçı sarsıntılar devam ediyor, riskli binalara girmeyin. Bu acıları bir daha yaşamamak için de sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi köylerimizi kentlerimizi de dönüştürmek durumundayız."

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Erdoğan: Milletimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, açıklamasında "Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

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"Tek istirhamımız vatandaşlarımızın cep telefonlarını çok fazla kullanmamaları, kısa mesaj ve internet kullanmaları"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin seviyesini seviye 3 olarak belirlediklerini duyururken, vatandaşlara şu uyarıları yaptı:

"Vatandaşlarımızdan bir tek istirhamımız var cep telefonlarını çok fazla bu deprem anında kullanmamaları. Kısa mesaj ve internet üzerinden kullanmalarını istirham ediyoruz."

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Kandilli: Elazığ'da artçılar birkaç hafta devam edebilir

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bu depremin 40 km'yi falan kırdığını tahmin ediyoruz. Depremin artçılarına baktığımızda 75 km'lik bir alana yayılıyor. 30'un üzerinde deprem oldu. Bu artçıların da önümüzdeki birkaç gün ya da birkaç hafta devam etmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Bölge sismik olarak aktif olan bir bölge. Uzun zamandır da eksikliği çekilen bir deprem vardı. Bu sismik boşluğun dolması olarak nitelendirebiliriz. Bu tip depremleri görme olasılığımız var. Kaydettiğimiz en büyük artçı sarsıntı 4,8. 5,6 büyüklüğünde artçılar olabilir. Hasarlı binalara girmekten kaçınmakta fayda var" dedi.

Kandilli Deprem İzleme Müdürü Prof. Doğan Kalafat ise, "Ülkemizde deprem üreten aktif faylar çok fazla. Deprem bilinci ile depreme dayanıklı binalarda oturmalıyız. Bu tür depremler sığ depremler. Tahrip güçleri yüzeyde fazladır" ifadelerini kullandı.

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Twitter: @444syyh

Kızılay'dan yardım kampanyası

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yaptığı ilk açıklamada "Erzurum, Muş, Adana, Elazığ, Ankara'dan afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz bölgeye intikal halindeler. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerimiz hasar ve yıkım bilgisi geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kızılay'dan yapılan paylaşımda, "Muş ve Adana'dan mobil mutfaklarımız deprem bölgesine gönderildi. DEPREM yaz 2868'e gönder, sahadaki çalışmalarımıza destek ol!" denirken, 10 TL'lik yardım kampanyasına başlandığı duyuruldu.

Meteoroloji: Yer yer sıcaklığın -7 ila -12 derece civarına düşeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde gece sıcaklıklarının yer yer -7 ila -12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

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Deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet tanımlandı​

GSM şirketleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, deprem bölgesindekilere ücretsiz konuşma ve internet tanımladıklarını açıkladı.

Elazığ'da 8 Mart 2010 tarihinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 51 kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Kandilli Rasathanesi, büyük depremi takip eden 800 artçı sarsıntı olduğunu bildirmişti.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)

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