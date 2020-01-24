İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'ı deprem hazırlık toplantısında öğrendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu.

TIKLAYIN - Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!

6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla deprem bölgesine hareket etti.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışmalar sürerken bakanlar da hızla deprem bölgesine hareket etti.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)