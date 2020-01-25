Elazığ'da çöken 5 katlı bir binanın enkazından birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

Elazığ’da Sivrice'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından iki kadından biri 7 saat, diğer, 8 saat sonra sağ çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Elazığ Sivrice'de dün (24 Ocak 2020) saat 20:55'te 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkân 5 katlı 2 bina çöktü. Elazığ'da kriz masası kurulurken, gönüllü ekipler çevre ilçelere yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Bakan Koca, ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin detayları için tıklayın.